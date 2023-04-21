كاس العالم لاقل من 20 سنة: المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بمعية الاوروغواي والعراق وانقلترا

سيخوض المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة نهائيات كاس العالم المقررة خلال الشهر القادم في الارجنتين صلب المجموعة الخامسة بمعية منتخبات الاوراغوي و العراق وانقلترا وفق ما كشفت عنه عملية القرعة التي تم سحبها اليوم الجمعة.

يذكر ان المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة تاهل الى كاس العالم لهاته الفئة العمرية بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة امم افريقيا التي احتضنتها مصر.

وسبق للمنتخب التونسي للاواسط ان شارك في نهائيات كاس العالم سنتي 1977 و1985.







