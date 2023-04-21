بنزرت: إعادة ضخّ كميات هامة من المواد الاستهلاكية الاساسية المحجوزة خلال شهر رمضان عبر المسالك القانونيّة

أعادت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية بنزرت ضخّ كميات هامة من المواد الاستهلاكية الاساسية المحجوزة خلال كامل شهر رمضان المعظم عبر المسالك القانونيّة، وتولّت تأمين أثمانها في الخزينة العامة للدولة، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي.



وأوضح البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الفرق الرقابية تولت خلال الشهر الكريم تحرير 847 مخالفة اقتصادية، تعلّقت أغلبها تعلقت بعدم اشهار الأسعار، وبغياب الفوترة، والترفيع في الأسعار، وبعدم وسم الموازين، واخفاء بضاعة، والامتناع عن البيع والاخلال بتراتيب الدعم، وشملت قطاعيا مجالات تجارة الخضر والغلال و المواد الغذائية والمخابز والدواجن والبيض الأسماك واللحوم وغيرها من المجالات.

وبيّن أن من بين هذه المواد الاستهلاكيّة المحجوزة 775 لترا من الزيت المدعم، و319 كلغ من السكر، و600 كلغ من السميد، و557 كلغ من الفرينة المدعمة، و904 كلغ من التفاح، و105 كلغ من الموز، و660 علبة طماطم، و366 علبة هريسة، و84 علبة معجون، و216علبة تن.

تمّ بالمناسبة اعتماد استراتيجية جهوية مجدّدة لمزيد تفعيل المنظومة الرقابية بكامل الولاية من خلال تسخير فرق رقابية تابعة للادارة الجهوية للتجارة وفرق مشتركة محلية وجهوية واقليمية كامل نهار اليوم وايضا فرق مراقبة ليلية خاصة خلال النصف الثاني من الشهر استعدادا لعيد الفطر المبارك، وفق ذات المصدر.



