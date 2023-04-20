جندوبة: مطالبة السلط الجهوية بالتدخل لتهيئة ملعب بمنطقة الصخيرة

طالب عدد من شباب ومكونات المجتمع المدني بمعتمديتي بوسالـم وبلطة بوعوان السلط الجهوية بولاية جندوبة اليوم بالتدخل لتهيئة ملعب كائن بمنطقة الصخيــرة وذلك لاستغلاله كملعب حي وتنظيم مباريات رياضية تجمع بين مختلف القرى والعمادات المترامية بالجهة.





واعتبر عدد من شباب تلك المناطق ان تهيئة ملعب الصخيرة يعد ضرورة ملحة امام ما يعانيه الملعب في حالته الراهنة من تهميش معتبرين ان هذا الملعب سيمثل متنفسا حقيقيا لمئات الشباب الذين يقصدونه لتنمية قدراتهم ومهاراتهم فضلا على دور ممارسة الرياضة في حمايتهم من الانحرافات والسلوكيات الخطيرة التي تهدد الشباب.



واكد حلمي الخميري صاحب شهادة جامعية وهو احد المبادرين بهذا الطلب بان الدافع لتقديم ملف الملعب وطلب التهيئة يعود للإقبال الذي يشهده من قبل شباب العمادات المجاورة والتي تصل في بعض الدورات الى 16 فريقا. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الدورة الأخيرة التي انتظمت في شهر مارس المنقضي شاركت فيها 10 فرق تنافسوا على كاس رمزي وعلى عدد من القمصان جمعوا أموالها من قبل المشاركين .

وأشار بلال الفزاني الكاتب العام لجمعية مجتمع التنمية والمواطنة الى ان الجمعية تدعم مطلب الشباب وتدافع عن حقهم في تهيئة الملعب خاصة بعد ان اثبتوا قدرتهم الفائقة على تنظيم عدة مباريات واستقطاب عدد هام من شباب المناطق الريفية التي تغيب فيها مثل هذه الفضاءات.

وتبلغ مساحة العقار التابع لأملاك الدولة والذي يأمل شاب منطقة الصخيرة في تهيئته كملعب حي نحو 4500 متر مربع.



