زغوان: المجتمع المدني بالجهة يندّد بالاستغلال العشوائي للأرصفة وسط مدينة زغوان ويحذّر من تداعياته (بيان)

أصدرت 15 جمعية مدنية وعدد من ممثلي المجتمع المدني بزغوان، مساء أمس الأربعاء، بيانا ضمنوه احتجاجهم عن تنامي ظاهرة الاستغلال العشوائي لأرصفة الشارع الرئيسي لمدينة زغوان من طرف أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة المتجولين ما تسبب في اختناق مروري كبير وتعطيل حركة سير المواطنين الذين يضطرون في أغلب الأحيان إلى السير في مسالك السيارات وما يترتب عن ذلك من مخاطر مرورية وخاصة على الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدارس أو عند الخروج منها.



وطالبت الأطراف الممضية على البيان من الدوائر المسؤولة بالجهة بتنظيم وضعية الأرصفة وتحريرها من كل هذه التجاوزات، بما يكفل فك الاكتظاظ المروري الذي يشهده هذا الشارع منذ أشهر، ويحفظ سلامة المترجلين، ويردع المخالفين، داعية السلط المعنية إلى التدخل العاجل للحد من المعاناة اليومية نتيجة هذا الوضع، وإعداد مخطط مروري للمدينة لتنظيم الحركة المرورية بكامل مدينة زغوان، وفق نصّ البيان.

وفي ذات السياق، أكّد والي زغوان، محمد العش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيدعو إثر عطلة عيد الفطر إلى عقد جلسة عمل في الغرض مع المصالح البلدية والأمنية والهياكل ذات العلاقة لاستنباط الحلول الكفيلة بمعالجة هذا الوضع والحد من تداعياته.





