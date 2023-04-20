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البورصة تقفل معاملات الأسبوع على منحى ايجابي

Publié le Jeudi 20 Avril 2023 - 16:03 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أقفلت بورصة تونس معاملات الأسبوع، الممتد من 17 الى 20 أفريل 2023، على منحى ايجابي عند النقطة 5ر8240 وارتفع بذلك مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 1ر1 بالمائة، وفق معطيات الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".

وشهدت السوق تسارعا في نسق المعاملات، مقارنة بالاسبوع الفارط (الممتد من 10 الى 14 أفريل). وبلغ حجم المبادلات الجملي لهذا الأسبوع، الذي تقلصت مدته تزامنا مع عطلة عيد الفطر، نحو 9ر13 مليون دينار (م د) بمعدل 5ر3 م د في الحصة الواحدة، مع غياب اي تبادل في شكل كتل .
وتصدر سهم "مشغل الاثاث" قائمة الارتفاعات اثر تسجيل زيادة ملحوظة في سعره بنسبة 2ر20 بالمائة (690ر3 د) وسط حجم تبادل بقيمة 648 ألف دينار.
وتطور سعر سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 5 بالمائة (170ر10 د) مستأثرا بنحو 8ر1 م د من حجم التبادل الجملي.
في الضفة المقابلة، تراجع سهم "سرفيكوم" بنسبة 1ر16 بالمائة (260ر0 د).
وانخفضت قيمة سهم اسمنت بنزرت بنسبة 5ر14 بالمائة (710ر0 د) مع حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 18 ألف دينار.
وأضفى سهم الشركة التونسية للسيارات حركية على السوق خلال الأسبوع ليحشد ما يزيد عن 2 م د من المبادلات الجملية، في حين تقلص سعره بنحو 5ر0 بالمائة (380ر24 د).

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