إحباط عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة بولايتي نابل والمهديّة

أفاد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بأنّ وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل، تمكّنت في الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 أفريل 2023، من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 229 مجتازا، من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم.



وأوضح المصدر أنّ الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، تمكّنت من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 165 مجتازا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



كما أشار إلى أنّ وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، تمكّنت من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 64 مجتازا، من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم و4 من أصول عربية وأجنبية.



وأفاد المتحدّث الرسمي، بأنّ وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قربة ونابل وفي إطار التصدي للعمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 أفريل كذلك، من ضبط 11 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وأضاف أنّه تمّ أيضا حجز سيارة محل سرقة ومحركات بحرية وسترات نجاة ومضخة هواء وكمية من المحروقات ومبلغ مالي من العملة الأجنبية لديهم.

وأكّد أنّه تمّ اتخاذ ما يتعيّن في شأن هؤلاء الأشخاص من إجراءات، بإذن من النيابة العمومية، إثر استشارتها.





