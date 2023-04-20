أريانة: الاحتفاظ بعنصرين تكفيريين مفتش عنهما (الحرس الوطني)

تمكّنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 أفريل 2023، من ضبط عنصرين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفق ما أكّده المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.



وبيّن المصدر على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنّ هذين الشخصين صادرة في شأنهما أحكاما سجنية تتراوح بين سنة وسنتين مبيّنا أنّ العمليّة تتنزّل في إطار تعقب العناصر المفتش عنها مضيفا في الآن نفسه أنّه تمّ إتخاذ ما يتعين في شأنهما إثر إستشارة النيابة العمومية.





