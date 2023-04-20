بنزرت: دراسة عدد من مطالب إسناد تراخيص لاستغلال مقاطع مواد خام في الجهة

تولت اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع ببنزرت في اجتماعها الملتئم، اليوم الخميس، بمقر ولاية بنزرت دراسة عدد من الملفات الواردة عليها للحصول على تراخيص قانونية لاستغلال بعض المقاطع بالولاية.

وشدد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على اشغال الجلسة، على أهمية المراقبة المشددة لمستغلي المقاطع واحترام كل الإجراءات والضوابط القانونية في الغرض، مع دعوة أصحاب الرخص الى ضرورة احترام الاراضي الفلاحية والمسالك، واعادة تهيئة المكان وادماجه في محيطه الطبيعي وتثبيته باشجار غابية، الى جانب الامتثال للطرق الفنية الواجبة، وتركيز علامات التحديد للمنطقة المتدخل بها لاستخراج المواد الخام وتحديد نوعيتها بكل دقة.

ولاحظ الوالي أنه بقدر أهمية هذ التراخيص المسندة حديثا او السابقة، في المساهمة في تسريع انجاز المشاريع العمومية المبرمجة والمتواصلة بكامل مناطق الجهة، وحرص السلط الجهوية والمحلية والمركزية على تفعيلها، تبقى تلك التراخيص مؤقتة وللسلط المانحة الحق في سحبها متى لم يتم احترام التدابير القانونية الواجبة في الغرض من قبل أصحابها وتغريمهم وفق النصوص القانونية، وفق تعبيره.



