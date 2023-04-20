المرصد الوطني للرياضة ينظم مؤتمرا دوليا في علوم الرياضة من 27 الى 29 أفريل الجاري

ينظم المرصد الوطني للرياضة على مدى ثلاثة أيام من 27 الى 29 افريل الجاري بأحد نزل مدينة الحمامات، مؤتمره العلمي الدولي الثامن في علوم الرياضة.

ويأتي ذلك، في اطار تأكيد المرصد على أهمية دور البحوث في تطوير قطاع الرياضة، وسعيا منه لإتاحة فرص الإلمام بالمستجدات والأبحاث العلمية المسجلة دوليّا، وتوفير فرص الاستفادة من التجارب في هذا الشأن.



وسيتطرق المؤتمرون الى عدد من المحاور الأساسية أبرزها: الطفل وممارسة الأنشطة البدنية والصحة والأداء والإدماج الاجتماعي وتحسين الأداء الرياضي (الإعداد البدني والإعداد الذهني) والتشغيل والرياضة -الرياضة والطبيعة.

ويشمل برنامج المؤتمر محاضرات على امتداد ثلاثة أيام سيشارك في تأثيثها مجموعة من الخبراء الأجانب والتونسيين، كما يتضمّن البرنامج ندوات وورشات عمل نظرية وتطبيقية في محاور تتعلق بتحسين الأداء الرياضي (الإعداد البدني والإعداد الذهني) والرياضة المدرسية والجامعية و الرياضة في الوسط الطبيعي والرياضة وبعث المشاريع.

ويندرج المؤتمر في إطار تحسيس كل المهتمين بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي في قطاع الرياضة والأنشطة البدنية بأهمية التأهيل والرسكلة واعتماد مناهج وأساليب تدريب حديثة، وإثراء الزّاد المعرفي لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.



وسيشارك فيه عدد من الباحثين والخبراء والأكاديميين في الشأنين العلمي والرياضي، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات وطنية ودولية ذات العلاقة من عديد البلدان العربية والأوروبية، ويستفيد من فعاليات المؤتمر الطلبة والباحثون في قطاعات الرياضة والتربية البدنية بالإضافة الى عدد هام من المدربين والفنيين.



