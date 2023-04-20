القصرين: تقدم ملحوظ في أشغال تركيز قرية العلوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وامكانية تدشينها موفى الصائفة القادمة (مدير المعهد)

تسجل أشغال تركيز قرية العلوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، تقدما ملحوظا، حيث تم تهيئة الفضاء المخصص لها بنسبة 90 بالمائة واقتناء كافة تجهيزاتها، وهي موجودة حاليا بمدينة العلوم بتونس، وفق مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية مالك خضراوي.



ورجح خضراوي ، في تصريح ل"وات" أن يتم في غضون شهري جوييلة أو سبتمبر القادمين، تدشين هذا الفرع الذي يعد من أكبر فروع مدينة العلوم بتونس التى لها 03 فروع في كل من ولايات قبلي وتطاوين والقصرين .



وذكر ان قرية العلوم بالقصرين، تغطي مساحة تبلغ 3 الاف متر مربع وتحتوي على مجموعة من الوحدات العلمية ، منها مخبر كبير في مجال التكنولوجيات الحديثة وقبة فلكية ستحتضن عدة أنشطة وورشات علمية في علم الفلك، إلى جانب فضاء لعلوم الحياة والانسان مع مخبر للبحوث العلمية والتطبيقية في مجال علم الوراثة والجينات النباتية، نظرا لرمزية جهة القصرين، باعتبارها منطقة السباسب العليا المعروفة بتنوع غطائها الغابي والنباتي، إضافة إلى فضاء خاص بالأطفال ومقهى ومطعم مع مكون جديد وهو عبارة عن فضاء أخضر تمت إضافته لمرتادي القرية يتمثل في محمية نباتية محاذية لقرية العلوم يحتوي على غابة مثمرة وغابة جبلية ومنتزه ومسرح للهواء الطلق .



وكشف خضراوي أن التكلفة الجملية لتركيز هذا الفرع تقدر ب5ر2 مليون دينار، وسيتم تدعيمه بتجهيزات وآلات متطورة جدا من قبل دولة كوريا الجنوبية في شكل هبة، وقال بالمناسبة إن القرية ستكون مفتوحة لعموم المواطنين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الإجتماعية إلى جانب اهالي ولاية تبسة الجزائرية القريبة من الولاية ، مؤكدا أنها مكسب كبير للولاية بإعتبارها ستشهد بفعله حركية لا مثيل لها، وفق تقديره.



يذكر أن المدير العام لمدينة العلوم بتونس فتحي زقروبة تولى في مارس 2021 إعطاء إشارة الإنطلاق الفعلي لأشغال تركيز قرية العلوم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين.



