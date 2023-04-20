رابطة ابطال افريقيا – الترجي الرياضي من اجل تعبيد التاهل الى الدور نصف النهائي

يراهن الترجي الرياضي غدا الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة على تحقيق نتيجة إيجابية امام مضيفه فريق شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم من اجل تعبيد طريق التاهل الى المربع الذهبي قبل جولة الإياب المقررة يوم 29 افريل الجاري في ملعب حمادي العقربي برادس.



ولئن يبدو الترجي الرياضي على الورق مرشحا لبلوغ المربع الذهبي بالنظر للقيمة الفنية لأغلب عناصره وتمرسها بمثل هذه الاستحقاقات القارية الهامة، فان الواجب يقتضي الحذر وعدم استسهال المهمة في هذا الدربي المغاربي لتفادي تكرار سيناريو النسخة الفارطة عندما خرج زملاء معز بن شريفية خلافا لكل التوقعات من الدور ربع النهائي امام ممثل اخر لكرة القدم الجزائرية وفاق سطيف.



وبعد تعثرهم يوم الاحد الماضي امام الأولمبي الباجي بهدفين دون رد لحساب الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ما تسبب في فقدانهم صدارة الترتيب، يطمح أبناء المدرب نبيل معلول الى استعادة نغمة الفوز لمصالحة انصارهم وتاكيد جاهزيتهم في هذا المنعرج الحاسم من الموسم مع تتالي المواعيد الهامة حيث ينتظرهم بعد رحلة الجزائر كلاسيكو ساخنا امام النجم الساحلي في اطار الجولة الرابعة للبطولة قبل الاصطدام مجددا بشبيبة القبائل في إياب المسابقة الافريقية.

كما يتطلع الترجي الرياضي الى وضع حد لسلسلة من 3 مباريات متتالية بلا انتصار في رابطة الابطال الافريقية اذ يعود اخر فوز الى يوم 25 فيفري الماضي على حساب ضيفه الزمالك المصري 2-صفر ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ليكتفي بعدها الفريق بتعادلين مع المريخ السوداني في بنغازي 1-1 وشباب بلوزداد الجزائري صفر-صفر في رادس مقابل هزيمة امام الزمالك 1-3 في القاهرة.

وسيكون فريق باب سويقة مدعوا الى احكام التعامل مع المباراة من خلال الاعتماد على طريقة تكتيكية متوازنة تجميع بين المجازفة الهجومية والحذر الدفاعي، وستكون الامال معلقة بالخصوص على كل من محمد علي بن رمضان والليبي محمد الهوني والمغربي صابر بوقرين لصنع الفارق وكسر الجدار الدفاعي لشبيبة القبائل بينما سيتكفل الثنائي ياسين مرياح والجزائري محمد امين توغاي يتقدمهم لاعب الارتكاز الايفواري فوسيني كوليبالي بقيادة الخط الخلفي في مهمة المحافظة على عذارة شباك الحارس العائد من إصابة معز بن شريفية.

ويتقاطع طريق الترجي الرياضي وشبيبة القبائل مجددا في مشوارهما برابطة الابطال الافريقية بعد حوالي ثلاث سنوات من تاريخ اخر المواجهات التي جمعت بينهما حين تبادلا الفوز بالنتيجة ذاتها 1-صفر بدور المجموعات لنسخة 2020 وهو ما يقيم الدليل على الندية التي عادة ما ترافق مقابلات الفريقين. وتاتي المباراة في ظرف تمر فيه شبيبة القبائل اكثر الأندية الجزائرية تتويجا بالالقاب الافريقية ب7 تتويجات بأزمة نتائج حادة جعلت الفريق يتدحرج الى المركز قبل الأخير في البطولة المحلية ليصبح اكثر من أي وقت مضى مهددا بالنزول الى الدرجة الثانية.

يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت قد عينت طاقما تحكيميا مصريا لادارة المباراة التي ستنطلق على الساعة العاشرة ليلا يتركب من الحكم امين عمر والمساعدين احمد حسام طه ومحمود ابو الرجال بينما سيكون في غرفة "الفار" الثنائي احمد الغندور ومحمود البنا.





