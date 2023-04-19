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الابقاء على محمد القوماني وبلقاسم حسن وعلى ثلاثة أخرين من الذين أوقفوا مع الغنوشي بحالة سراح

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 20:25 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء بحالة سراح على كل من محمد شنيبة وعبد الله الصخيري والموفق بالله الكعبي وفق اذاعة موزاييك.

وسبق أن أبقى قاضي التحقيق بحالة سراح على كل من محمد القوماني وبلقاسم حسن وذلك على ذمة القضية المتعلقة بالتامر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 265272

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 19 Avril 2023 à 21h 38m |           
مبروك للوطد الموحد و لحركة الشعب و لعماد الحمامي


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