الابقاء على محمد القوماني وبلقاسم حسن وعلى ثلاثة أخرين من الذين أوقفوا مع الغنوشي بحالة سراح

قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء بحالة سراح على كل من محمد شنيبة وعبد الله الصخيري والموفق بالله الكعبي وفق اذاعة موزاييك.



وسبق أن أبقى قاضي التحقيق بحالة سراح على كل من محمد القوماني وبلقاسم حسن وذلك على ذمة القضية المتعلقة بالتامر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.





