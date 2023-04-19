قصر قرطاج: موكب تسليم جوائز الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإربعاء 19 أفريل 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسليم جوائز الفائزين في الدورة 54 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لسنة 1444 هــ/ 2023 م.