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قصر قرطاج: موكب تسليم جوائز الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 17:03 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإربعاء 19 أفريل 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسليم جوائز الفائزين في الدورة 54 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لسنة 1444 هــ/ 2023 م.



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