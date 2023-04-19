أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإربعاء 19 أفريل 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسليم جوائز الفائزين في الدورة 54 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لسنة 1444 هــ/ 2023 م.
قصر قرطاج: موكب تسليم جوائز الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم
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