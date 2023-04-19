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مجلس وزاري يؤكد ضرورة فض اشكاليات الاستثمار وإستحثاث التصدير والتسريع في الإصلاحات الهيكلية

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد المجلس الوزاري المنعقد، الأربعاء، بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ضرورة فض الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية واستحثاث نسق التصدير والتسريع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية باعتبارها من ضمن المقترحات المعروضة للخروج من دائرة النمو الضعيف

وشدد المجلس الوزاري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أهمية ضمان انتظامية إنتاج الفسفاط والتسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالإضافة الى تحسين إنتاج ومردودية القطاعات الدافعة للنمو على غرار السياحة والفلاحة والصناعة والبنية التحتية.

وتطرق المجلس إلى الوضع الاقتصادي الراهن، مستعرضا جملة من الإجراءات التي يمكن العمل عليها لدعم النمو على المديين القصير والمتوسط.





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