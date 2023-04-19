كاس تونس لكرة السلة:نتائج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة موسم 2022-2023 و التي دارت اليوم الاربعاء :
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية 77-63
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النجم الساحلي 74-68
قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري 75-80
قاعة خواجه بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية-النادي الافريقي 57-75
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية 77-63
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النجم الساحلي 74-68
قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري 75-80
قاعة خواجه بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية-النادي الافريقي 57-75
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