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كاس تونس لكرة السلة:نتائج مباريات الدور ربع النهائي

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 17:38 قراءة: 0 د, 15 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة موسم 2022-2023 و التي دارت اليوم الاربعاء :

قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية 77-63
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النجم الساحلي 74-68
قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري 75-80
قاعة خواجه بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية-النادي الافريقي 57-75


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