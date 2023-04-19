كاس تونس لكرة السلة:نتائج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي نتائج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة موسم 2022-2023 و التي دارت اليوم الاربعاء :



قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية 77-63

قاعة توفيق بوهيمة برادس

النجم الرادسي-النجم الساحلي 74-68

قاعة حشاد اريانة

شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري 75-80

قاعة خواجه بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية-النادي الافريقي 57-75





