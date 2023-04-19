سفير اليابان بتونس طاكاشي أوسوغا يؤدي زيارة الى المقر المركزي لوكالة تونس افريقيا للانباء

ادى سفير اليابان بتونس طاكاشي أوسوغا اليوم الاربعاء زيارة الى المقر المركزي لوكالة تونس افريقيا للانباء بالمنار 2 حيث تعرف على سير العمل بعدد من دوائر واقسام التحرير.



وقد التقى السفير بالمناسبة بالرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء ناجح الميساوي وبعدد من اطاراتها حيث تم استعراض مختلف اوجه التعاون المتاحة بين الوكالة والجانب الياباني .وقد تم في هذا السيلق الاتفاق على تعزيز التعاون الفني والتقني بين وكالة وات والوكالة اليابانية للتعاون الدولي اضافة الى النظر في امكانية ابرام اتفاقية تعاون بين "وات" ووكالة الانباء اليابانية.



وعبر السفير الياباني بالمناسبة عن تقديره لوكالة تونس افريقيا للانباء كمؤسسة اعلامية عمومية لما يتسم به اداؤها من تناول موضوعي للاحداث الوطنية والعالمية معربا عن "اعجابه بتاريخها وعراقتها في المشهد الاعلامي بتونس".



ووصف السفير الياباني العلاقات التونسية اليابانية بالتاريخية والمتنوعة لاسيما في المجال الاقتصادي مستعرضا المحطات الثنائية المشتركة التي تجلت خلالها متانة هذه العلاقات من ذلك نجاح مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا "تيكاد 8" الذي احتضنته تونس يومي 27 و 28 اوت 2022 .





