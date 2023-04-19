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الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: تاجيل النظر في اثارة اتحاد بن قردان ضد النادي الصفاقسي

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 17:23 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الاربعاء تاجيل البت في ملف الاثارة المقدم من طرف اتحاد بن قردان ضد النادي الصفاقسي والوارد عليها امس الثلاثاء (على خلفية ما اعتبره اتحاد بن قردان تشريك النادي الصفاقسي ل5 لاعبين اجانب في المباراة التي جمعتهما يوم الاحد المنقضي) .

ومن جهة اخرى تقرر في ذات الاجتماع معاقبة المدرب المساعد للترجي الرياضي نادر داود بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل دخوله لارضية الميدان دون اذن الحكم في المقابلة التي جمعت فريقه بالاولمبي الباجي.
وقررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة معاقبة النجم الساحلي بتوبيخ و خطية مالية قدرها 5000 دينارمن اجل العود في اشعال الشماريخ ورميها من قبل جماهيره خلال مباراته مع الاتحاد المنستيري, كما تم تغريم النادي الافريقي بخطية مالية قدرها 5000 دينار مع توبيخ من اجل العود في اشعال الشماريخ ورميها من قبل جماهيره في لقائه مع اتحاد تطاوين.

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