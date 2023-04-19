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نجيب الدزيري: اذا الغنوشي يطرّد نجيب الشابي من جبهة الخلاص تو القضاء يغزرلو بعين الرحمة ويسيّبو يروّح يعيٌد في دارو

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أشار الاربعاء 19 أفريل، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان تكون تصريحات أحمد نجيب الشابي تجاه الجزائر أضرّت بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال الدزيري ساخرا "اذا الغنوشي يطرّد نجيب الشابي من جبهة الخلاص تو القضاء يغزرلو بعين الرحمة ويسيبو يروح يعيٌد في دارو".

يذكر ان نجيب الشابي كان الاحد 9 افريل خلال وقفة نظمتها جبهة الخلاص انتقد تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص تونس التي قال فيها ان المعارضين لقيس سعيد يبحثون عن زعزعة الاستقرار، ودعاه الي عدم التدخل في الشان التونسي.


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