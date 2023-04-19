بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس: انس جابر تلاقي اليوم ايلينا اوستابينكو

تفتتح لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة رابعة عالميا اليوم الاربعاء انطلاقا من الساعة السابعة مساء ضمن منافسات بطولة شتوتغارت الالمانية( ذات ال500 نقطة ) بمواجهة اللاعبة ايلينا اوستابينكو (لاتفيا) المصنفة 22 عالميا في اطار الدور الثاني للبطولة.



