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بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس: انس جابر تلاقي اليوم ايلينا اوستابينكو

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 15:11 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تفتتح لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة رابعة عالميا اليوم الاربعاء انطلاقا من الساعة السابعة مساء ضمن منافسات بطولة شتوتغارت الالمانية( ذات ال500 نقطة ) بمواجهة اللاعبة ايلينا اوستابينكو (لاتفيا) المصنفة 22 عالميا في اطار الدور الثاني للبطولة.

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