تفتتح لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة رابعة عالميا اليوم الاربعاء انطلاقا من الساعة السابعة مساء ضمن منافسات بطولة شتوتغارت الالمانية( ذات ال500 نقطة ) بمواجهة اللاعبة ايلينا اوستابينكو (لاتفيا) المصنفة 22 عالميا في اطار الدور الثاني للبطولة.
بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس: انس جابر تلاقي اليوم ايلينا اوستابينكو
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