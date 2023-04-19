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تكليف المعتمد الأول بتسيير شؤون ولاية تونس

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 13:05 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قرّر وزير الداخلية، كمال الفقي، تكليف المعتمد الأول، فارس الماجري، بتسيير شؤون ولاية تونس وذلك بداية من اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023، وفق بلاغ صادر عن ولاية تونس.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر مساء الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية، توفيق شرف الدين. كما أصدر أمرا يقضي بتسمية كمال الفقي (والي تونس السابق)، خلفا له، لتبقى خطة الوالي في حالة شغور.



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