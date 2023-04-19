أحالت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، في اطار برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، 08 ملفات لتمويل مشاريع، مع امكانية الترفيع في هذا العدد، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منية الدغموري بوزويتة.



وسيقع ضمن هذا البرنامج، مساعدة الأمهات مع دراسة ملفاتهن حالة بحالة وتكوينهن في بلورة فكرة مشروع وتركيزه والمحافظة على ديمومته، بما يسمح من الحدّ من الانقطاع المدرسي باعتبار أنّ العديد من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة لأسباب اقتصادية.



وتواصل المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية ومركز الإدماج الاجتماعي بقصر هلال ومختلف الأطراف المتداخلة التي يمكنها المساعدة في ضبط قائمة اسمية لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي .



كما أحالت المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى وزارة الإشراف، ملفات 23 مشروعا لتمويلها في إطار برنامج "صامدات" لفائدة نساء من ضحايا العنف، جمعيهن امهات، وتتراوح قيمة المشروع الواحد بين 10 آلاف و20 ألف دينار.



وتتعلق المشاريع التي سيقع تمويلها عبر خط تمويل مباشر بإحداث ورشة خياطة، والطباعة على الملابس، واستخراج الزيوت النباتية، وصنع الحلويات، والأكلة الخفيفة، وتعليب المنتوجات وتغليفها، وتربية الأغنام، وتتوزع هذه المشاريع على معتمديات المكنين، وقصر هلال، والبقالطة، والمنستير، وزرمدين، وقصيبة المديوني، وبنبلة، والساحلين، وجمال.



