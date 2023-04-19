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تنس - التونسي عزيز دوقاز يودع بطولة موريلوس المكسيكية منذ الدور السادس عشر

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 09:23 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ودع لاعب التنس التونسي محمد عزيز المصنف 236 عالميا بطولة موريلوس المكسيكية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة منذ الدور السادس عشر اثر خسارته مساء الثلاثاء امام الصيني يونشاوكيتي بو المصنف 239 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و3-6).

ولم يتوفق عزيز دوقاز في تكرار سيناريو مشاركته الاخيرة خلال الاسبوع الماضي ببطولة ليون المكسيكية التي بلغ خلالها في منافسات الفردي الدور نصف النهائي بينما كسب في مسابقة الزوجي اللقب رفقة زميله الفرنسي انطوان اسكوفيي.
ر-امين





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