Babnet

هيئة مستقبل سليمان " جل اللاعبين رفضوا التدرب ليلا في مصافحة اولى مع المدرب لسعد معمر"

المدرب لسعد معمر
Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 09:20 قراءة: 1 د, 2 ث
      
قالت الهيئة المديرة لمستقبل سلميان"ان جل اللاعبين تعمدوا عدم الحضور في اول مصافحة مع المدرب الجديد لسعد معمر في حصة تمارين ليلية لاستغلالها في تقوية الجانب البدني رافضين توقيت التدرب الليلي واصروا على موقفهم رغم محاولة إقناعهم ".

وافادت الهيئة التي تسلمت مهامها يوم 20 مارس الماضي انها قامت بخلاص مستحقات اللاعبين والاطار الفني والإداري لمدة شهر.
واستعرضت هيئة النادي في بلاغ لها اهم الخطوات التي انجزتها في علاقة بتسوية بعض المتخلدات المالية العالقة في علاقة باللاعبين وبعض الاطراف الاخرى وافادت بانها قامت بتسديد مستحقات اللاعبين كمنحة تعادل الفريق خارج الميدان وتنظيم وخلاص التربص التحضيري للفريق الاول بمدينة الحمامات خلال فترة توقف البطولة و خلاص معينات الكراءلشقق اللاعبين لمدة 4 أشهر وانها وفرت مرتبات شهر آخر كأجور للاعبين والاطار الفني والإداري والذي سيقع تسليمهم قبل عطلة الفطر وخلاص خطايا متخلدة لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة .

وقالت الهيئة في بلاغها "انها تهيب بجميع الأطراف المحيطة بالفريق إلى مزيد الالتفاف والاحاطة بالفريق في هذه الفترة الصعبة لتامين إتمام بقية مقابلات مرحلة تفادي النزول في ظروف طيبة وحتى لا تكون مجبرة على الانسحاب ".
ويشكو الفريق من ظروف صعبة وندرة الموارد المالية في الفترة الماضية مما اثر على اجواء الفريق الذي يسعى الى تفادي النزول .وقد عرف الفريق عدة تغييرات على مستوى الاشراف الفني خلال هذا الموسم

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265219


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 أفريل 2023 | 28 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:01 12:25 05:41 04:08
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1325°-1523°-1522°-1325°-14
  • Avoirs en devises
    21720,4

  • (18 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,35852 DT        1$ =3,05589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 Avril)   1377,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    