هيئة مستقبل سليمان " جل اللاعبين رفضوا التدرب ليلا في مصافحة اولى مع المدرب لسعد معمر"

قالت الهيئة المديرة لمستقبل سلميان"ان جل اللاعبين تعمدوا عدم الحضور في اول مصافحة مع المدرب الجديد لسعد معمر في حصة تمارين ليلية لاستغلالها في تقوية الجانب البدني رافضين توقيت التدرب الليلي واصروا على موقفهم رغم محاولة إقناعهم ".



وافادت الهيئة التي تسلمت مهامها يوم 20 مارس الماضي انها قامت بخلاص مستحقات اللاعبين والاطار الفني والإداري لمدة شهر.

واستعرضت هيئة النادي في بلاغ لها اهم الخطوات التي انجزتها في علاقة بتسوية بعض المتخلدات المالية العالقة في علاقة باللاعبين وبعض الاطراف الاخرى وافادت بانها قامت بتسديد مستحقات اللاعبين كمنحة تعادل الفريق خارج الميدان وتنظيم وخلاص التربص التحضيري للفريق الاول بمدينة الحمامات خلال فترة توقف البطولة و خلاص معينات الكراءلشقق اللاعبين لمدة 4 أشهر وانها وفرت مرتبات شهر آخر كأجور للاعبين والاطار الفني والإداري والذي سيقع تسليمهم قبل عطلة الفطر وخلاص خطايا متخلدة لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة .



وقالت الهيئة في بلاغها "انها تهيب بجميع الأطراف المحيطة بالفريق إلى مزيد الالتفاف والاحاطة بالفريق في هذه الفترة الصعبة لتامين إتمام بقية مقابلات مرحلة تفادي النزول في ظروف طيبة وحتى لا تكون مجبرة على الانسحاب ".

ويشكو الفريق من ظروف صعبة وندرة الموارد المالية في الفترة الماضية مما اثر على اجواء الفريق الذي يسعى الى تفادي النزول .وقد عرف الفريق عدة تغييرات على مستوى الاشراف الفني خلال هذا الموسم



