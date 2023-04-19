مجلس وزاري حول السياحة البحرية والترفيهية وسبل تجاوز اشكالياته

تم عقد مجلس وزاري حول السياحة البحرية الترفيهية، أمس الثلاثاء باشراف من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة.

واستمع المجلس، وفق بلاغ صادر عن مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة إلى عرض حول نشاط السياحة البحرية الترفيهية في تونس التي تعتمد على 6 موانئ ترفيهية تستقبل حوالي 2500 مركب ترفيهي أجنبي سنويا، إضافة إلى أكثر من 200 قاعدة بحرية ترفيهية منتصبة على طول الشريط الساحلي التونسي، وهو ما يجعل من هذا القطاع دعامة أساسية للسياحة التونسية وأحد أبرز روافد تنوعها.

واستعرض المجلس الوضعية الراهنة للسياحة البحرية الترفيهية في تونس وابرز إشكاليات النشاط الترفيهي البحري على المستوى الترتيبي والحوكمة والاطار المؤسساتي وعلى المستوى الفني.

كما تناول المجتمعون بالدرس أهم الحلول المقترحة لتجاوز كل الإشكاليات وذلك عبر وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، تنبني بالأساس على تطوير الجانب التنظيمي والمؤسساتي والتشريعي وتطوير التكوين ليشمل مجال الملاحة البحرية الترفيهية وتطوير الأنشطة والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب وضع إجراءات تحفيزية لجعل القطاع أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعمل على تطوير الجانب الاتصالي وخلق تظاهرات ذات اشعاع إقليمي ودولي.









