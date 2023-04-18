نجدة 4 أنفار وفقدان 15 اثر غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل القراطن بقرقنة

أفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنه وردت مكالمة هاتفية على المنطقة البحرية بقرقنة مفادها عثور بحار على 4 أشخاص (أصيلي القيروان وصفاقس وسيدي بوزيد) بصدد السباحة قام بانقاذهم على الساعة 13.20 الثلاثاء 18 أفريل 2023، على بعد 21 ميلا تقريبا عن ميناء الصيد البحري بالقراطن



ووفق البلاغ، فقد تم توجيه دوريات ساحلية واسعاف المجتازين الأربعة بمستشفى قرقنة ثم تم توجيههم إلى فرقة الإرشاد البحري بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



وأفاد الأنفار الذين تم انقاذهم بعد التحري معهم بأنهم أبحروا من سواحل قرقنة رفقة 15 شخصا آخرين من ليلة 17 أفريل 2023 على الساعة 22 الى أن تعرض مركبهم لتسرب مياه بداية من منتصف الليل.



وتم تسخير جميع الوحدات البحرية وطائرة مروحية للحرس الوطني قصد البحث عن المفقودين، فيما ستتواصل عملية البحث صبيحة يوم 19 أفريل 2023.



ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني وسائل الإعلام الجهوية بالتحول إلى ميناء صفاقس وربط الصلة بالناطق الرسمي بإسم إقليم الحرس البحري بالوسط قصد متابعة عملية البحث عن المفقودين.



