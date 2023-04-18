بنزرت : انطلاق اشغال تعبيد طرقات ومسالك حي بئر الرمل بمعتمدية منزل جميل بالخرسانة الاسفلتية

انطلقت اليوم الثلاثاء أشغال تهيئة كافة الطرقات والمسالك بحي بئر الرمل بمعتمدية منزل جميل عبر فرش طبقات الخرسانة الاسفلتية على طول المحيطين السكني والمهني لكامل الحي ، حسب ما افاد به معتمد المنطقة محمد بن جدو .



واوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) ، ان هذه الاشغال تندرج في اطار المراحل الأخيرة من مشروع إعادة تهيئة وتهذيب كامل الحي المبرمج ضمن برنامج التنمية المندمجة بالمنطقة بكلفة مالية تناهز 2.3 مليون دينار وهو يشمل إعادة تهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك بالتجمع السكني الأكبر بالمنطقة وإعادة تهيئة وتجديد ومد شبكات التطهير وتركيز نقاط الانارة العمومية بالحي .

وأشار معتمد منزل جميل في ذات السياق إلى أن مشروع تهذيب حي بئر الرمل وجميع المشاريع المدرجة ضمن برنامجي التنمية المندمجة وأيضا التنمية الجهوية بالمنطقة والبالغة اعتماداتها المالية حوالي 10 ملايين دينار كانت محل متابعات قطاعية وميدانية لصيقة من قبل السلط الجهوية وجميع مصالح الدولة سواء منها المعتمدية والبلدية وغيرهما من اجل ضمان انجازها في الابان وبالتالي تحقيق وظيفيتها المطلوبة في مزيد تعزيز جودة الحياة بالمنطقة على غرار بقية مناطق الولاية .









