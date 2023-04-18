رئيسة الحكومة تشجع وفد نادي الذكاء الاصطناعي ممثل تونس في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي على التألق والنجاح في هذه التظاهرة العالمية

تولت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، توديع وفد نادي الذكاء الاصطناعي "أبطال حفوز" الذي سيمثل تونس في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي FIRST LEGO LEAGUE بهوستين الأمريكية من 19 إلى 22 أفريل القادم، وشجعتهم على التألق والنجاح في هذه التظاهرة العالمية من اجل اعلاء راية تونس.





