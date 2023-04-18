Babnet

رئيسة الحكومة تشجع وفد نادي الذكاء الاصطناعي ممثل تونس في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي على التألق والنجاح في هذه التظاهرة العالمية

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 21:34 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تولت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، توديع وفد نادي الذكاء الاصطناعي "أبطال حفوز" الذي سيمثل تونس في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي FIRST LEGO LEAGUE بهوستين الأمريكية من 19 إلى 22 أفريل القادم، وشجعتهم على التألق والنجاح في هذه التظاهرة العالمية من اجل اعلاء راية تونس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265208


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 أفريل 2023 | 27 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:58 16:01 12:26 05:42 04:10
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1022°-1226°-1521°-1523°-13
  • Avoirs en devises
    21720,4

  • (18 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,35852 DT        1$ =3,05589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 Avril)   1377,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    