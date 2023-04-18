شركة النقل بالساحل تؤمن 192 سفرة منتظمة و94 سفرة إضافية لنقل المسافرين من ولايات الساحل الثلاث الى اغلب مدن البلاد

انطلقت شركة النقل بالساحل بداية من اليوم الثلاثاء 18 افريل والى غاية 25 أفريل في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك من ولايات الساحل الثلاثة الى اغلب بقية ولايات الجمهورية.

وأوضحت شركة النقل بالساحل في بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء ان هذا البرنامج الذي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة النقل يتمثل في تأمين 192 سفرة منتظمة و94 سفرة إضافية على خطوطها البعيدة وذلك عبر تخصيص 26 حافلة لنقل 14300 مسافر من ولايات سوسة والمنستير والمهدية إلى أغلب مدن البلاد.

ويندرج هذا الاجراء في اطار سعي الشركة الى تحسين العرض وملاءمته مع الطلب المتوقع من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية واحكام التنظيم والمتابعة بما يضمن تأمين التنقّل في حدود الامكانيات المتاحة وفي أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والأمن والسلامة وفق نص البلاغ



