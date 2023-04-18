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شركة النقل بالساحل تؤمن 192 سفرة منتظمة و94 سفرة إضافية لنقل المسافرين من ولايات الساحل الثلاث الى اغلب مدن البلاد

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 22:19 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انطلقت شركة النقل بالساحل بداية من اليوم الثلاثاء 18 افريل والى غاية 25 أفريل في تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك من ولايات الساحل الثلاثة الى اغلب بقية ولايات الجمهورية.
وأوضحت شركة النقل بالساحل في بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء ان هذا البرنامج الذي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة النقل يتمثل في تأمين 192 سفرة منتظمة و94 سفرة إضافية على خطوطها البعيدة وذلك عبر تخصيص 26 حافلة لنقل 14300 مسافر من ولايات سوسة والمنستير والمهدية إلى أغلب مدن البلاد.
ويندرج هذا الاجراء في اطار سعي الشركة الى تحسين العرض وملاءمته مع الطلب المتوقع من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية واحكام التنظيم والمتابعة بما يضمن تأمين التنقّل في حدود الامكانيات المتاحة وفي أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والأمن والسلامة وفق نص البلاغ

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