وزارة الأسرة تدعو الأولياء إلى اقتناء ألعاب الأطفال من المسالك المنظمة والخاضعة للمراقبة الرسمية

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الثلاثاء، الأولياء إلى الحرص على عدم اقتناء ألعاب الأطفال إلاّ من المسالك المنظمّة والخاضعة للمراقبة الرسميّة والتي توفّر ألعابا آمنة وتستجيب إلى معايير الجودة وشروط ومقاييس السلامة والاستعمال الآمن من قبل الأطفال.



وأشارت في بيان لها، بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، إلى ضرورة الانتباه للحوادث التي قد تلحق بالقصّر جرّاء ألعاب الأطفال غير المطابقة لمعايير السلامة والتي يكتسي بعضها خطورة بالغة على السلامة الجسديّة والنفسيّة للأطفال.





وأكدت أنّ الألعاب المعروضة للبيع خارج المسالك المنظّمة خاصة منها الألعاب الشبيهة بالأسلحة النّاريّة والبيضاء وعاكسات الأضواء الليزريّة لها انعكاسات سلبيّة على التنشئة السليمة للأطفال وتسبّب لهم حوادث خطرة وأضرار بدنيّة وتهدّد سلامتهم النفسيّة باعتبارها تخلق لديهم سلوكيات عنيفة وتنشئة غير متوازنة.



ودعت الوزارة الأولياء ومؤسسات التنشئة ووسائل الإعلام والمنظمات والجمعيّات إلى معاضدة جهود الدولة بهدف تكثيف الجوانب التحسيسية والتوعوية قصد التنبيه بمخاطر الألعاب غير المطابقة لمعايير السلامة وتلافي آثارها على الصحّة الجسديّة والنفسيّة للأطفال.











