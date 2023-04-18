أعلنت وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل التكوين المهني، في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء، عن توقف الدروس بمناسبة عيد الفطر بكافة المؤسسات الجامعية والتربوية والتكوين المهني والتشغيل وذلك أيام 20 و21 و22 أفريل الجاري.
توقف الدروس بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني من 20 إلى 22 أفريل الجاري بمناسبة عيد الفطر
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