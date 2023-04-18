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الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الرابعة

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 16:30 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على 3 دفعات ايام الاحد 23 والثلاثاء 25 والاربعاء 26 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر على النحو الاتي :

الاحد 23 افريل 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الاولمبي الباجي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-اتحاد بن قردان

الثلاثاء 25 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-النجم الساحلي

الاربعاء 26 افريل 2023
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي


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