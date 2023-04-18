الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على 3 دفعات ايام الاحد 23 والثلاثاء 25 والاربعاء 26 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر على النحو الاتي :



الاحد 23 افريل 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-الاولمبي الباجي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-اتحاد بن قردان



الثلاثاء 25 افريل 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-النجم الساحلي



الاربعاء 26 افريل 2023

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي





