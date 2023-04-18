الرابطة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور على 3 دفعات ايام الاحد 23 والثلاثاء 25 والاربعاء 26 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر على النحو الاتي :
الاحد 23 افريل 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الاولمبي الباجي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-اتحاد بن قردان
الثلاثاء 25 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-النجم الساحلي
الاربعاء 26 افريل 2023
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي
الاحد 23 افريل 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الاولمبي الباجي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-اتحاد بن قردان
الثلاثاء 25 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-النجم الساحلي
الاربعاء 26 افريل 2023
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي
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