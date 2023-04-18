كرة اليد - قاعة محمد مزالي بالمنستير تحتضن الادوار النهائية للبطولة يومي 26 و27 ماي القادم

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن اقامة الأدوار النهائية للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 بقاعة محمد مزالي بالمنستير يومي 26 و27 ماي المقبل.

واضافت في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء ان الأدوار النهائية للموسم الرياضي القادم 2023-2024 ستقام بقاعة بئر شلوف نابل.

وتابعت الجامعة ان هذه التعيينات تاتي تبعا لما ينص عليه القانون الرياضي لبطولة قسم النخبة للأكابر حول إقامة الأدوار النهائية للبطولة (الدور نصف النهائي، المقابلة الترتيبية والنهائي) في قاعة محايدة يحدّدها المكتب الجامعي في كل موسم رياضي.







