البنوك تفتح شبابيكها الجمعة للعموم ان وافق عيد الفطر يوم السبت 22 أفريل 2023

تفتح البنوك شبابيكها للعموم، الجمعة 21 أفريل 2023، من الساعة التاسعة صباحا الى منتصف النهار، ان وافق عيد الفطر يوم السبت 22 أفريل 2023، وفق ما اعلن عنه البنك المركزي التونسي،في بلاغ أصدره، الثلاثاء.



وأكد البنك المركزي أن البنوك ستؤمن اجراء عمليات التنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها.



وسيفتح البنك المركزي التونسي، بدوره، شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافة فروعه خلال نفس اليوم ونفس التوقيت (الجمعة 21 أفريل 2023) لغرض القيام بالعمليات المتعلقة بالدفوعات.



