رئيس البرلمان : المجلس سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على استكمال تركيبته

أفاد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في لقائه اليوم الثلاثاء بقصر باردو بوفد عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن المجلس سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة في ما يخصّه حتى يتم استكمال تركيبته في أقرب الأوقات.



ودعا بودربالة، وفق بلاغ للمجلس، إلى ضرورة إحكام الإعداد للمحطّات الانتخابية المقبلة بما يضمن حسن سيرها ونجاحها.



وكان البرلمان الجديد انطلق في العمل أواسط شهر مارس الماضي منقوصا من 7 نواب بسبب عدم توفر ترشحات في عدد من الدوائر الانتخابية بالخارج.



وعبر رئيس المجلس عن تقديره للعمل الذي قامت به الهيئة لإنجاح مختلف المحطات الانتخابية وضمان حسن سير المسار الانتخابي، بما ساهم، وفق تقديره، في التوصّل إلى انتخاب مجلس نيابي يعمل حاليا على صياغة نظامه الداخلي ليتمكّن بعد ذلك من الاضطلاع بدوره في مسار بناء تونس الجديدة عبر سن التشريعات الملائمة.



من جانبه، استعرض رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بعض الإشكالات التي وجدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تأمين نجاح المحطات الانتخابية السابقة، مشيرا إلى أنه تمّ تجاوزها بفضل تضافر جهود أعضاء الهيئة وحرصهم على القيام بدورهم في إنجاح المسار.



وأفاد بأن الاستعدادات جارية للمواعيد الانتخابية المقبلة، على ضوء المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، معتبرا أن الإعداد لهذه المحطّة الانتخابية يعدّ من أولويات الهيئة.



وأضاف، في سياق متصل، أن الهيئة تنكب على النظر في الخيارات المتصلة بتنظيم الانتخابات البلدية القادمة، تبعا لصدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.



كما أطلع بوعسكر رئيس المجلس على خصوصيات وكيفية الترشح لهذه الانتخابات، مشيرا إلى بعض المسائل والإشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية وكيفية تقسيمها بطريقة تضمن نجاح العملية الانتخابية.



وتطرق إلى استعداد الهيئة لتأمين هذه المواعيد الانتخابية الهامة والعمل على إنجاحها فور تحديد مواعيدها، فضلا عن القيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون.



وذكر المجلس، في بلاغه، أن وفد الهيئة ضم، بالإضافة إلى رئيسها، كلا من نائب الرئيس محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر.



