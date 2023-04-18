وزير الشباب و الرياضة " ضرورة تشريك الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس في التظاهرات الشبابية والرياضية"

اكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وزير الشباب و الرياضة خلال لقاء جمعه صباح يوم الاثنين بمقر الوزارة بوفد عن جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس على دعم الوزارة للطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم في تونس وفق وضعية قانونية.

كما شدد الوزير بالمناسبة على حرص سلطة الاشراف على توفير الظروف الملائمة لهم وعلى ضرورة تشريك الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين على التراب التونسي في مختلف التظاهرات الشبابية والرياضية، وذلك بالتنسيق بين الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية والجامعة التونسية للرياضة للجميع.



وفي ذات السياق أكد الوزير على أهمية تواجد الشبان الافارقة بمختلف المؤسسات الشبابية والاستفادة من مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية التي تؤمنها وذلك بهدف التعارف بين الشباب التونسي وشباب جنوب الصحراء بما يساعد على تبادل التجارب وتلاقح الحضارات واستغلال وسائل الاتصال العصرية من راديو "واب "وتلفزات ال"واب" لإيصال المعلومة.



من جهته، قدم رئيس جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس كريستيان بريس كنوغانغ مشروع مهرجان ستدور فعالياته من 25 إلى 28 ماي المقبل، ويتضمن عديد الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بمشاركة شباب تونسي ومن إفريقيا جنوب الصحراء







