سعيّد: 'نحن نطبق القانون ولا نريد أن يُظلم أحد ولكن لن نترك الدولة فريسة للعبث بها'

وتوجه رئيس الدولة لقوات الأمن الداخلي بالقول 'واجبكم كواجبنا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من الذين أرادوا إسقاطها... حاولوا يائيسن تفجيرها من الداخل حتى تتحول إلى مجموعة من المقاطعات'.وشدد قيس سعيد قائلا 'نحن نطبق القانون بكل قواعده وإجراءاته المنصوص عليها ولا نريد أن يُظلم أحد ولكن لن نترك الدولة فريسة يعبث بها هؤلاء كما يشاؤون'.ولاحظ أنه يتم المحافظة على الدولة والمجتمع ممن يسعى إلى تفجيرهما.وأضاف 'دوركم الحفاظ على المجتمع من التفكيك'.