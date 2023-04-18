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سعيّد: 'نحن نطبق القانون ولا نريد أن يُظلم أحد ولكن لن نترك الدولة فريسة للعبث بها'

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 13:25 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 خلال إشرافه بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إنه لن يترك الدولة التونسية فريسة يتم العبث بها.

وتوجه رئيس الدولة لقوات الأمن الداخلي بالقول 'واجبكم كواجبنا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من الذين أرادوا إسقاطها... حاولوا يائيسن تفجيرها من الداخل حتى تتحول إلى مجموعة من المقاطعات'.

وشدد قيس سعيد قائلا 'نحن نطبق القانون بكل قواعده وإجراءاته المنصوص عليها ولا نريد أن يُظلم أحد ولكن لن نترك الدولة فريسة يعبث بها هؤلاء كما يشاؤون'.

ولاحظ أنه يتم المحافظة على الدولة والمجتمع ممن يسعى إلى تفجيرهما.

وأضاف 'دوركم الحفاظ على المجتمع من التفكيك'.


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