صفاقس: النظر في سبل تدارك النقائص والخسائر المتعلقة بالبنية التحتية على إثر الحريق الذي شبّ بالمنطقة الصناعية بمعتمدية عقارب

تسعى السلط الجهوية بولاية صفاقس إلى تلافي الخسائر وتدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية والتي برزت على إثر الحريق الهائل الذي شبّ بالمنطقة الصناعية بمعتمدية عقارب في الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين الماضيين وأتى على معمل لفرز الملابس المستعملة بالكامل وكاد يتسرب إلى مصانع أخرى في هذه المنطقة الصناعية التي تعد قرابة 60 مؤسسة.



ونظرت جلسة عمل أشرف عليها المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس، أمس الاثنين، في جملة من المحاور والمقترحات في هذا الإطار، منها تركيز فرع للحماية المدنية بمعتمدية عقارب يكون قريبا من المنطقة الصناعية، و"السعي لإيجاد محل ولو بصفة مؤقتة" لاستئناف تشغيل عملة معمل فرز وانتقاء الملابس المستعملة الذي أتت عليه النيران كليا وذلك حفاظا على مورد رزقهم.



كما نظرت هذه الجلسة، التي حضرها كل من عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة عقارب ومعتمد عقارب والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية عقارب ومدير مجمع الصيانة والتصرف في المنطقة الصناعية بعقارب، في إمكانية تسييج الواجهة المطلة على الطريق السيارة لمحمية "القنّة " الطبيعية وذلك قصد حمايتها، وفي ربط معتمدية عقارب انطلاقا من محوّل الطريق السيارة على مستوى منطقة "الصغار" إلى المفترق الرابط للمنطقة الصناعية بطريق المحرس، بمسار مزدوج على طول 6 كلم.



وكان الحريق المذكور نشب بمستودع الشاحنات بمعمل فرز وانتقاء الملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بعقارب وقد استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية بصفاقس وتعزيزها بوحدات من الولايات المجاورة (المهدية والقيروان وقابس وسيدي بوزيد) لإخماد النيران، وحماية التجمعات السكانية والنقاط الحساسة القريبة من المكان، ومنع انتشار النيران والحد من خسائرها.



وأفادت الصفحة الرسمية لولاية صفاقس أن مجمل النقاط والمحاور التي تناولتها الجلسة "ستكون محور جلسة متابعة في الأيام القادمة مع المصالح المعنية".



