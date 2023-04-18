مركز النهوض بالصادرات يحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسه

احتفالا بمرور 50 سنة على إحداث مركز النهوض بالصادرات (أفريل 1973) ، سيتم الإطلاق الرسمي لعمل فريق تونس للتصدير الذي أعلن عن تكوينه في جانفي 2023



وسيشهد موكب الاحتفال وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن المركز ، توقيع ميثاق عمل الفريق من قبل كافة الأطراف المعنية

ويهدف تكوين هذا الفريق بالأساس إلى توحيد الجهود والتنسيق بين جميع الأطراف لإنجاح التظاهرات وزيارات الوفود في إطار العمليات الترويجية للتصدير والصادرات في تونس وخارجها.



ومن المبرمج خلال الاحتفالية التي ستكون يوم 27 أفريل 2023، تكريم عدد من الشركات التونسية المصدرة والرؤساء المدرين العامين السابقين للمركز.



كما سيعرض شريط وثائقي أعدته مؤسسة التلفزة التونسية ، يرسم مسار مركز النهوض بالصادرات ومراحل تطوير منظومات التصدير على مدى 5 عقود.

وتبث منذ يوم 14 افريل 2023 وعلى مدى 14 يوما كبسولات فيديو تسلط الضوء على شبكة التمثيليات التجارية لتونس بالخارج وتخصص كل واحدة فيها للتعريف بنشاط أحد مكاتب المركز بالخارج الموزعة على كل من أوروبا (4) والمغرب العربي (3) والشرق الأوسط (2) وافريقيا جنوب الصحراء (5).



