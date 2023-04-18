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الحماية المدنية: ثلاثة قتلى و326 مصابا في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 12:34 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 326 آخرون في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الثلاثاء، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 331 تدخلا، بينها 120 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و165 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و42 تدخلا لإطفاء الحرائق.

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