العجز التجاري يتعمق ويبلغ نسبة 15،8 بالمائة خلال مارس 2023

تعمّق العجز التجاري الشهري وبلغ نسبة 15،8 بالمائة خلال مارس 2023 وبلغت قيمته 1768،6 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1526،5 مليون دينار خلال فيفري 2023.







