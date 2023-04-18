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العجز التجاري يتعمق ويبلغ نسبة 15،8 بالمائة خلال مارس 2023

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 12:10 قراءة: 0 د, 8 ث
      
تعمّق العجز التجاري الشهري وبلغ نسبة 15،8 بالمائة خلال مارس 2023 وبلغت قيمته 1768،6 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1526،5 مليون دينار خلال فيفري 2023.



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