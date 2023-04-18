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تونس تستضيف البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 23 سنة من 20 الى 24 ماي المقبل

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 14:10 قراءة: 0 د, 10 ث
      
تستضيف تونس البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 23 سنة التي تنظمها الجامعة التونسية لالعاب القوى تحت اشراف الاتحاد العربي لألعاب القوى وذلك بملعب العاب القوى برادس خلال الفترة من 20 -24 ماي المقبل

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