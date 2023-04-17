المنستير: استئناف تنظيم المهرجان الوطني للأطفال الأدباء بالمنستير في دورته 16

تحت شعار" طفل أديب...للماء حبيب" تستأنف المندوبية الجهوية للشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير تنظيم المهرجان الوطني للأطفال الأدباء بالمنستير في دورته 16 من 15 إلى 17 جويلية 2023 بعد انقطاع تواصل 6 سنوات وذلك بدعم من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمجتمع المدني ومؤسسات اقتصادية بالجهة وفق ما أفادت وات اليوم المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة.

وتعذر خلال السنوات الفارطة تنظيم هذا المهرجان لأسباب مالية غير أنّ الدورة السادسة عشر ستشهد مستجدات إذ سيقع توفير الإقامة والإعاشة لكلّ الأطفال المشاركين في مسابقات المهرجان علاوة على تكوين أربع لجان وهي لجنة القراءات، ولجنة الترفيه، ولجنة النظام والتي تتفرع عنها لجنتا الإعاشة والإقامة، ولجنة الدعم والشراءات لضمان حسن التنظيم وتطويرها.

ويشارك في هذا المهرجان أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و15 سنة من مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة الراجعة بالنظر إلى جميع المندوبيات الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

ويمكن للأطفال الراغبين في المشاركة في هذا المهرجان إرسال كتاباتهم الشعرية أو النثرية إلى المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير عبر التسلسل الإداري وبالبريد البريد الالكتروني enfance2monastir@gmail.com وذلك بعد التأشير عليها من طرف المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مرجع النظر الترابي للمشاركة في مسابقة كتابة القصة أو مسابقة كتابة الشعر وذلك إلى غاية 15 ماي 2023 كآخر تاريخ لقبول المشاركات حسب نفس المصدر.









