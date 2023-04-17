وزير خارجية سوريا يحل بتونس في زيارة رسمية هي الاولى من نوعها لمسؤول سوري منذ 2012

تحادث نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، الاثنين مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي كان حل بتونس اليوم في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول سوري منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 2012 بقرار اتخذه آنذاك الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي الداعم لما يسمّى ب"ثورات الربيع العربي" التي انطلقت شرارتها من تونس.



تأتي الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من وزير الخارجة التونسي نبيل عمّار، وتهدف، حسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، إلى "إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها".



