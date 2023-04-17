وزيرة الأسرة تتعهد بمعالجة بعض الوضعيات الاجتماعية الخاصة للأمهات أطفال مقيمين بمستشفى البشير حمزة

تعهدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، مساء اليوم الاثنين 17 أفريل 2023 ، بمعالجة بعض الوضعيات الاجتماعية الخاصة لأمهات الأطفال المقيمين بمستشفى البشير حمزة ضمن برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي.



وتولت الوزيرة، لدى اشرافها ، على النشاط السنويّ لجمعيّة "أمنيتي" الذي تم تنظيمه بالمستشفى بحضور رئيسة بثينة المالكي،تقديم هدايا للأطفال المقيمين بمختلف أقسام المستشفى وتوزيع مساعدات ماليّة ودفعة أخرى من الهدايا على الأطفال المقيمين بقسم السرطان بالمستشفى، إلى جانب تكريم الإطار الطبي وشبه الطبي تقديرا للجهود التي يبذلها.



وأكّدت الوزيرة أهميّة هذه المبادرة الرمزيّة السنويّة لجمعيّة "أمنيتي" التي من شأنها إشاعة الفرحة في نفوس الأطفال المقيمين بالمستشفى ومساعدتهم على تخطّي صعوباتهم الصحيّة.

يذكر أن "جمعية أمنيتي" دأبت على تنظيم نشاطها السنويّ "ليلة القدر" منذ 2012 من خلال زيارة الأطفال المقيمين بالمستشفى بهدف تحقيق أمنيات الأطفال المرضى لتقوية مناعتهم وتعزيز قدرتهم على تجاوز آلامهم وقساوة العلاج الذي ما يخضعون له.





