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انتخاب حسان الفقي رئيسا جديدا للجامعة التونسية لشركات التامين

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 18:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفادت الجامعة التونسية لشركات التأمين، الاثنين، أنّه تمّ انتخاب حسان الفقي رئيسا جديدا للجامعة خلفا لحبيب بن حسين.

ويبلغ حسّان الفقي من العمر 48 سنة وهو مهندس متخرج من المدرسة المركزية بباريس ومن جامعة السربون ويشغل منذ 2017 مديرا عاما للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار".

كما تمّ انتخاب نواب رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين وهم يزيد السلاوتي مدير عام شركة "اللويد" للتأمين ومحمد إسكندر نعيجة مدير عام شركة "آمي" للتأمين والمنذر خبشاش مدير عام شركة التأمين التكافلية



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