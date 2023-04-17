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وزارة التعليم العالي: توقف الدروس بجميع المؤسسات الجامعية من 20 إلى 22 أفريل الجاري بمناسبة عيد الفطر

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 21:08 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين انه وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تتوقّف الدروس بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث أيام 20 و21 و22 أفريل 2023.



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