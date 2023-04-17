أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين انه وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تتوقّف الدروس بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث أيام 20 و21 و22 أفريل 2023.
وزارة التعليم العالي: توقف الدروس بجميع المؤسسات الجامعية من 20 إلى 22 أفريل الجاري بمناسبة عيد الفطر
En continu...
الاثنين 17 أفريل 2023 | 26 رمضان 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:29
|18:57
|16:01
|12:26
|05:43
|04:11
|
15°
|21°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
1.54 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-12
|22°-10
|22°-12
|25°-14
|23°-16
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 32 043) محمد الاكبر العياري: عندنا 14 قرن
( 30 911) هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل
( 30 710) سامي الفهري يندد بقرصنة الحلقة الأ
( 25 770) محرز الغنوشي: كميات الامطار قد تتج
( 23 128) بسبب الموز.... لاعب كرة القدم "نزا
( 22 675) هذا ما قرره المجلس الجناحي في حق س
( 22 393) غمس سكينا في كتف زميلتها ... تفاصي
( 21 203) كميّات الأمطار المسجلة خلال 24 ساع
( 20 763) حول حادثة الموفنبيك سوسة
( 20 699) هذا ما قرره القضاء بخصوص القضية ال
( 19 242) سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب28 شخصا من ب
( 19 189) الديوان اف ام " قيس سعيد سيتوجه
( 19 101) مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر السجن و
( 19 027) رئيس الدولة ينهي مهام وزير الداخلي
( 18 701) لطفي العماري "توفيق شرف الدين وزير
( 17 739) توقيت العمل بالادارات العمومية خل
( 17 684) القضاء يفرج عن الشيخ الزيتوني عل
( 17 424) رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق عدل
( 17 178) السجن لنبيل القروي وزوجته واخرون و
( 16 150) هذا ما قررته دائرة الاتهام بخصوص
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 265129