وزارة التعليم العالي: توقف الدروس بجميع المؤسسات الجامعية من 20 إلى 22 أفريل الجاري بمناسبة عيد الفطر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين انه وبمناسبة عيد الفطر المبارك، تتوقّف الدروس بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث أيام 20 و21 و22 أفريل 2023.







