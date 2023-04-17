بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة غدا الثلاثاء :
المجموعة الاولى
قاعة اولمبي سوسة س14
النجم الساحلي-نسر طبلبة
قاعة قصر هلال س14
النادي الهلالي-النادي الافريقي
المجموعة الثانية
قاعة بيني خيار س 13
بعث بني خيار-نادي ساقية الزيت
قاعة المهدية س 13
مكارم المهدية-الترجي الرياضي
المجموعة الاولى
قاعة اولمبي سوسة س14
النجم الساحلي-نسر طبلبة
قاعة قصر هلال س14
النادي الهلالي-النادي الافريقي
المجموعة الثانية
قاعة بيني خيار س 13
بعث بني خيار-نادي ساقية الزيت
قاعة المهدية س 13
مكارم المهدية-الترجي الرياضي
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