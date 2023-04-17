بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة غدا الثلاثاء :

المجموعة الاولى

قاعة اولمبي سوسة س14

النجم الساحلي-نسر طبلبة

قاعة قصر هلال س14

النادي الهلالي-النادي الافريقي



المجموعة الثانية

قاعة بيني خيار س 13

بعث بني خيار-نادي ساقية الزيت

قاعة المهدية س 13

مكارم المهدية-الترجي الرياضي



