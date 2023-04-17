الوسائل الكفيلة بضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الانتخاب محور لقاء بمقر هيئة الإنتخابات

شكل التطرق الى الوسائل الكفيلة بضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الانتخاب أهم محاوراللقاء الذي جمع رئيس الهيئة العليا المستقلـة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين بمقر الهيئة، رئيس الإتحاد الوطني للمكفوفين توفيق الدبوسي.



كما تم خلال اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، التطرق الى الدور الذي تضطلع به الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في معاضدة مجهودات الهيئة من اجل إنجاح المسارات الانتخابية والعمل على تذليل الصعوبات والنقائص من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي المكفول بالدستور والقانون والمواثيق الدولية.



وأكد فاروق بوعسكر وفق البلاغ،على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئـة لدعم الشراكة مع الإتحاد الوطني للمكفوفين وكافة الجمعيات الوطنية التي تعني بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وتشريكهم في الحملات التحسيسية التي تنظمها الهيئـة بهدف تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الانتخابات وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف ضمن مقاربة شمولية تكرس حقهم المواطني في المشاركة في الانتخابات وحقهم في الترشح للانتخابات المحلية القادمة.



وذكّرت الهيئة بأن الفصل 27 من المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم المؤرخ في 8 مارس 2023 خصّص مقعدا بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت مع اعتماد القرعة بين المترشحين من ذوي الإعاقة لشغل ذلك المقعد في كل المجالس المحلية وعددها 279 مجلسا.



ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع مختلف هياكل الدولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة على ضوء صدور المرسومين عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه و المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم المؤرخين في 8 مارس 2023.



