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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : الكشف عن المواعيد الجديدة لمباريات مرحلة التتويج

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 13:44 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن اجراء تعديلات بخصوص بقية رزنامة الموسم الجاري لاسيما في جانبها المتعلق بمرحلة التتويج (البلاي أوف) للبطولة الوطنية المحترفة.
وأوردت الجامعة في بلاغ أنّ ما تبقى من مباريات الدور نصف النهائي للبطولة ستقام أيام 24 و 28 أفريل الجاري و2 و5 ماي القادم.
كما حددت مواعيد المباريات الخمس للدور النهائي للبطولة أيام 14 و18 و23 و28 ماي و4 جوان.

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