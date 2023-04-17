جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد: قريبا الإعلان عن الدليل المرجعي للمرافق المدرسي لطفل التوحد

أفاد رئيس جمعية "فرح" لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة ناجي ساسي، اليوم الاثنين بأن الجمعية بصدد وضع

اللمسات الأخيرة الخاصة بإعداد الدليل المرجعي للمرافق المدرسي لطفل التوحد وذلك بالشراكة مع وزارة التربية.



وأوضح ناجي ساسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الدليل المرجعي الذي سيتم الاعلان عنه خلال أمسية احتفالية للجمعية يوم 29 أفريل الجاري بمناسبة شهر التوعية بمرض التوحد، سيضبط معايير وشروط انتداب المرافقين المدرسيين من قبل وزارة التربية التي ستكون الجهة الوحيدة المخولة لها انتداب المرافق المدرسي لأطفال التوحد.



وأضاف أنه تم في هذا الصدد تنظيم عدة ورشات مع الطرف الشريك وزارة التربية منذ انطلاق العمل عليه في فيفري 2023 ليتم بعد ذلك المصادقة

عليه من طرف الوزارة لافتا الى أن الدليل سيضبط المؤهلات العلمية للمرافق المدرسي ومهاراته فضلا عن ضبط مسار التكوين والمتدخلين فيه وكيفية عملية الانتداب.

وشدد على أن وزارة التربية ترمي من خلال هذه البادرة الى وضع اطار قانوني واضح للمرافق المدرسي وتقنين العملية وتنظيمها بعد أن كانت تتم بين الولي والجمعيات المعنية وخاصة جمعية "فرح" لادماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة حسب تقديره.





